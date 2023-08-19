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حقق "22 دولارا" بيوم.. سحب فيلم مصري من دور العرض بعد شهر من طرحه

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2023 11:57 صباحًا
صالة سينما- تعبيرية

صالة سينما- تعبيرية

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قرر الموزع السينمائي محمود الدفراوي، سحب فيلم “مطرح مطروح” بعد شهر واحد من طرحه في دور العرض المصرية وذلك بسبب ضعف إيراداته.

فقد حقق الفيلم في 24 ساعة إيرادات بلغت حوالي 22 دولارا فقط، فيلم “مطرح مطروح” من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وبطولة محمود حميدة، وكريم عفيفي، وشيماء سيف، وليلى زاهر، ومحمد السعدني، وسكوت أدكنز.

وتدور قصة الفيلم بأربعينيات القرن الماضي، في الوقت الذي تقرر فيه أسرة متوسطة قضاء فترة الصيف في منطقة ساحلية وبالتحديد مرسى مطروح، وذلك بالتزامن مع فترة اندلاع الحرب العالمية الثانية.

على صعيد آخر، تصدر فيلم “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي الإيرادات هذا الأسبوع.

مشهد من الفيلم

مشهد من الفيلم

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