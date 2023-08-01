الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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سطو مسلح.. سرقة مجوهرات بملايين الدولارات من متجر تابع لـ "بياجيه" في باريس

منذ 42 دقيقة
شرطة فرنسي يقف أمام ‬متجر تابع لبياجيه للساعات السويسرية الفاخرة في وسط باريس

شرطة فرنسي يقف أمام ‬متجر تابع لبياجيه للساعات السويسرية الفاخرة في وسط باريس (رويترز)

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قال مكتب الادعاء العام في باريس إن لصوصا نفذوا سطوا مسلحا على‭ ‬متجر تابع لبياجيه للساعات السويسرية الفاخرة في وسط باريس اليوم الثلاثاء وفروا وبحوزتهم مجوهرات تتراوح قيمتها بين عشرة إلى 15 مليون يورو (11 مليون إلى 16.5 مليون دولار).

ووقعت حادثة السطو قرب توقيت استراحة الغداء في المتجر الواقع بشارع رو دو لا بيه في منطقة بلاس فاندوم الراقية التي توجد بها عدة متاجر مجوهرات وساعات وسلع فاخرة. وشهدت المنطقة سلسلة من عمليات السطو المسلح في الأعوام الماضية.

وجرى فتح تحقيق، وقال مصدر مطلع إن الشرطة تبحث عن ثلاثة مشتبه فيهم.

وفي مايو أيار من العام الماضي سرق لصوص متجر مجوهرات وساعات تابع لعلامة شانيل التجارية في المنطقة ثم سارعوا بالفرار باستخدام دراجات نارية.

وبياجيه جزء من مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة.

    المصدر :
  • رويترز

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