سفيان البقالي يحتفظ بلقب سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم للقوى

حقق المغربي سفيان البقالي، الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية، لقبه الثاني على التوالي في بطولة العالم لألعاب القوى في سباق 3000 متر موانع للرجال (الثلاثاء 22-8-2023).

وتفوق البقالي على الإثيوبي لاميشا جيرما صاحب الرقم القياسي العالمي ليفوز بزمن قدره ثماني دقائق و3.53 ثانية.

وحصل جيرما (22 عاما)، الذي سجل سبع دقائق و52.11 ثانية في لقاء باريس ضمن الدوري الماسي في التاسع من يونيو حزيران ليحطم الرقم القياسي العالمي، على الميدالية الفضية بزمن ثماني دقائق و05.44 ثانية.

ونال الكيني أبراهام كيبيوت البرونزية.

وقال البقالي “أنا فخور بحصولي على ذهبية أخرى بعد الفوز ببطولة العالم في يوجين في العام الماضي.

“استعدادي كان رائعا لهذه البطولة، لكن سباق اليوم ضم مجموعة قوية مثل لاميشا”.

وأضاف “جئت وأنا جاهز ومستعد ومؤمن بتحقيق الفوز. هذه الميدالية ستمنحني المزيد من الحافز من أجل أولمبياد باريس. أريد الفوز هناك أيضا”.