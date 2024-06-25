سلسلة من المواقف المحرجة لـ"أنغام" في المغرب

تعرضت الفنانة المصرية أنغام لموقف محرج خلال لقاء لها مع بعض الصحافيين والإعلاميين على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان “موازين”، يوم الجمعة.

وأثناء تلقيها أسئلة الصحافيين، رحبت صحافية مغربية بأنغام إلا أنها أخطأت في اسمها وقالت “أهلاً أحلام” بدل “أنغام”، فسارع الإعلاميون حولها بإبلاغها بأن الفنانة التي أمامها هي أنغام، الأمر الذي جعل الفنانة تشعر بالانزعاج لكنها تمالكت أعصابها وضحكت وهي ممتعضة وأكملت حديثها مع الإعلاميين.

وكان حفل صاحبة “أكتبلك تعهد” على مسرح النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين 2024 قد شهد حضورا ضعيفاً بعد غيابها لحوالي 4 سنوات عن المغرب، ما أثار صدمة الفنانة المصرية.

انغام في موقف محرج بعد ان اخطأت صحفية بأسمها 👀! pic.twitter.com/ExWUiKP8fJ — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 24, 2024

وجاءت صدمة أنغام بعدما صعدت إلى المسرح لتجد غياباً من الجمهور المغربي عن حفلها بمهرجان موازين الذي يأتي بأكبر مسارح المهرجان، وهو مسرح النهضة الذي يتسع لحوالي 50 ألف متفرج، لكنه استقبل فقط حوالي 500 شخص فقط.

ورغم صدمة قلة الجمهور، تقبلت أنغام هدية من أحد الحضور بعدما صعد إلى المسرح وأهداها العلم المغربي فالتحفته وسط تفاعل الحضور الموجود.

يُذكر أنه يشارك في مهرجان موازين هذا العام الذي بدأت فعالياته يوم الجمعة عدد كبير من نجوم الموسيقى العالميين والعرب، من بينهم المصرية أنغام، وهيفاء وهبي، وبلقيس، إلى جانب نجوم المغرب أمثال سميرة سعيد، جنات.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن مفاجأة كبرى، وهي مشاركة الفنان محمد رمضان لأول مرة في المهرجان، فيما يستضيف مسرح محمد الخامس حفلًا فريدًا في 23 يونيو بتقنية الهولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم.