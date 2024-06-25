الثلاثاء 19 ذو الحجة 1445 ﻫ - 25 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلسلة من المواقف المحرجة لـ"أنغام" في المغرب

منذ 38 دقيقة
المغنية المصرية أنغام

المغنية المصرية أنغام

A A A
طباعة المقال

تعرضت الفنانة المصرية أنغام لموقف محرج خلال لقاء لها مع بعض الصحافيين والإعلاميين على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان “موازين”، يوم الجمعة.

وأثناء تلقيها أسئلة الصحافيين، رحبت صحافية مغربية بأنغام إلا أنها أخطأت في اسمها وقالت “أهلاً أحلام” بدل “أنغام”، فسارع الإعلاميون حولها بإبلاغها بأن الفنانة التي أمامها هي أنغام، الأمر الذي جعل الفنانة تشعر بالانزعاج لكنها تمالكت أعصابها وضحكت وهي ممتعضة وأكملت حديثها مع الإعلاميين.

وكان حفل صاحبة “أكتبلك تعهد” على مسرح النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين 2024 قد شهد حضورا ضعيفاً بعد غيابها لحوالي 4 سنوات عن المغرب، ما أثار صدمة الفنانة المصرية.

وجاءت صدمة أنغام بعدما صعدت إلى المسرح لتجد غياباً من الجمهور المغربي عن حفلها بمهرجان موازين الذي يأتي بأكبر مسارح المهرجان، وهو مسرح النهضة الذي يتسع لحوالي 50 ألف متفرج، لكنه استقبل فقط حوالي 500 شخص فقط.

ورغم صدمة قلة الجمهور، تقبلت أنغام هدية من أحد الحضور بعدما صعد إلى المسرح وأهداها العلم المغربي فالتحفته وسط تفاعل الحضور الموجود.

يُذكر أنه يشارك في مهرجان موازين هذا العام الذي بدأت فعالياته يوم الجمعة عدد كبير من نجوم الموسيقى العالميين والعرب، من بينهم المصرية أنغام، وهيفاء وهبي، وبلقيس، إلى جانب نجوم المغرب أمثال سميرة سعيد، جنات.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن مفاجأة كبرى، وهي مشاركة الفنان محمد رمضان لأول مرة في المهرجان، فيما يستضيف مسرح محمد الخامس حفلًا فريدًا في 23 يونيو بتقنية الهولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم.

    المزيد من منوعات

    جثة مجهولة
    جثة فتاة عارية وابن جيرانها مطعون.. جريمة مروعة تهز المغرب
    علم الجزائر
    الجزائر.. تحتضن منتدى الأعمال المشترك مع تركيا
    قطاع السيارات - تعبيرية
    الصين.. صادرات السيارات إلى روسيا تشكل رقماً قياسياً

    الأكثر قراءة

    مطار بيروت- ارشيف
    كيف علقت الخارجية الأميركية على تخزين أسلحة في مطار بيروت؟
    جواز السفر الألماني
    خبر سار للراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية.. قانون جديد خلال أيام
    مطار رفيق الحريري الدولي
    أول تعليق من "التلغراف" بعد نشر تقرير الصواريخ المخزنة في المطار