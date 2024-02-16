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سليم الترك والفيل معاً على المسرح

منذ ساعة واحدة
المخرج سليم الترك

المخرج سليم الترك

هنادي عيسى
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بعد مسيرة طويلة في عالم السينما والكليبات الموسيقية العربية لأشهر الفنانين العرب أمثال إليسا، وهيفا وهبي، ونوال الزغبي، وأصالة، وكاظم الساهر وغيرهم، ينطلق المخرج سليم الترك في مغامرة جديدة، من خلال مسرحية بعنوان ” I فيل Good”، ابتداءً من ٢١ شباط وحتى ١٠ آذار، على مسرح المدينة في الحمرا.

مسرحية ” I فيل Good” هي كوميدية اجتماعية من نوع الحكواتي، من كتابة وبطولة واخراج سليم الترك الذي سيقص على الجمهور مغامرات حقيقية حصلت معه، ابتداءً من عملية اختطافه في المكسيك وصولاً إلى اتهامه باغتيال مهراجا في الهند، مروراً بعلاقته المشبوهة مع الراقصة سوسو حركات، والكثير من الأخبار والمغامرات الأقل أهمية كسرقته لفيل ومحاولة إخفائه في شقة صغيرة في شارع الحمرا… هل يوجد فعلاً فيل معه على المسرح كما يؤكد؟! أو أنها مجرد “فيولة” (متخيلات)؟! إن ٢١ شباط لناظره قريب.

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