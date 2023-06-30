سلّة آسيا.. فوزٌ غالٍ لسيّدات لبنان على الصين تايبه بمباراة حبست الأنفاس

ضمن منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة البقاء في مصاف المستوى الأول في قارة آسيا، بفوز غال على الصين تايبه صباح اليوم بفارق نقطتين 75 – 73 (الأشواط 21 – 27، 38 – 40، 60 – 53، 75 – 73)، في المباراة التي أجريت بنيهما في قاعة “سيدني أولمبيك بارك سبورتس” في مدينة سيدني الأسترالية، ضمن بطولة آسيا للسيدات التي تستمر حتى 2 تموز المقبل.

وحققت اللاعبات اللبنانيات فوزًا غاليًا، في مباراة حبست فيها الأنفاس حتى الثانية الأخيرة مع دوي الصافرة الاكترونية العملاقة إيذانًا بنهايتها، وتحقيق لبنان فوزًا أول في البطولة، بعدما واجهن في دور المجموعات ثلاثة منتخبات قوية على التوالي هي الصين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

وتقدمت الصين تايبه في الشوطين الأول والرابع، إلا أن لاعبات المنتخب الوطني صنعن الفارق، وبه عدن إلى أجواء المباراة في الشوط الثالث.

وكانت أفضل مسجلة للبنان الكابتن ريبيكا عقل 27، بينها نقطتا الفوز الغاليتين قبل النهاية بأربع ثوان، بعد نجاح المنافسات في إدراك التعادل 73 – 73 برمية ثلاثية. وأضافت اللاعبة الأميركية المجنسة ترينيتي باتيست 16 نقطة إلى سبع متابعات، وعايدة باخوس 12 نقطة إلى ثماني متابعات، وكل من دانييلا فياض والناشئة رنا الحسيني 6 نقاط.