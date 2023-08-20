سمكة.. تقطع التيار الكهربائي في نيوجيرسي الأميركية!

شهدت بلدة “سايرفيل” بولاية نيوجيرسي الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة، قبل أسبوع انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من البلدة الأمريكية، فيما كشفت السلطات الأمريكية عن سبب انقطاع الكهرباء وهي “سمكة”.

وقالت السلطات الأمريكية، إن “سمكة” أسقطها فيما يبدو طائر عُقاب على محول، هي سبب قبل أسبوع انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من بلدة “سايرفيل” الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

وأشارت “شرطة سايرفيل”، إلى العثور على “السمكة”، على المحول أثناء عمل عناصر شركة “نيوجيرسي المركزية للطاقة والضوء”، على استعادة التيار الكهربائي في 12 أغسطس الجاري، مشيرة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن الطائر شوهد آخر مرة وهو يطير جنوبا.

الشرطة تحث على عدم محاولة القبض على الطائر

وحثت “شرطة سايرفيل” على عدم محاولة القبض على الطائر، وطلبت شرطة البلدة من القراء أن يتذكروا السمكة على أنها الضحية في هذا الموقف، وأطلقوا عليها لقب “جيليجان”.

بدوره، قال المتحدث باسم شركة “نيوجيرسي المركزية للطاقة والضوء”، كريس هونيج، إن الحيوانات عادة السناجب، هي سبب شائع لانقطاع التيار الكهربائي، مضيفا إن الأسماك ليست على القائمة.

وأشار هونيج إلى إن “العُقاب” ربما يكون هو المسؤول عن انقطاع التيار الذي أثر على نحو ألفين و100 من سكان بلدة سايرفيل لمدة تقل عن ساعتين، مضيفا أن المنطقة بها وجود كبير من “العُقاب”، والتي كانت مدرجة في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض في ولاية نيوجيرسي حتى أقل من عقد من الزمان.

وتابع هونيج قائلا إن شركة “نيوجيرسي المركزية للطاقة والضوء”، لديها برنامج نشط للغاية لحماية الطيور والطيور الجارحة، متضمنة عمليات مسح ورصد الأعشاش ونقل الأعشاش الموجودة على معداتهم أو قريبة جدًا من خطوط الكهرباء، وفقا لما ذكرته شبكة “أيه بي سي” الإخبارية الأمريكية.