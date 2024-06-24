سيارة Kodiaq الجديدة من سكودا.. مزيج من روعة التصميم وقوة الأداء

كشفت شركة سكودا النقاب عن الجيل الثاني من سيارتها Kodiaq، التي تنتمي إلى فئة SUV وتتسع لسبعة ركاب.

طرحت الشركة التشيكية سيارتها الجديدة في السوق الأوروبي نظير مبلغ 42 ألف يورو، فضلًا عن طرحها في دولة الإمارات العربية المتحدة نظير 149 ألف درهم.

وأوضحت سكودا أن السيارة Kodiaq الجديدة تأتي بطول 4.76 متر، وتوفر 5 أو 7 مقاعد، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 2105 لترات.

وتتمتع بكشافات Full-LED Matrix، بينما تزخر المقصورة الداخلية بشاشة لمسية كبيرة قياس 12.9 بوصة.

وسوف تتميز كودياك من الجيل التالي بأقواس عجلات مربعة الشكل وعجلات كبيرة، بدءًا من العجلات الفولاذية مقاس 17 بوصة وصولًا إلى العجلات المصنوعة من السبائك المعدنية مقاس 20 بوصة.

يتميز الجيل التالي من كودياك بلوحة عدادات أكثر انسيابية قليلًا على شكل حرف X مع خطوط قوية تعبر عن القوة. كما تدعم برنامج دفع موسع يضم محركات بنزين وديزل ونسخ دفع هجين معتدل وهجين Plug-in.

بينما تأتي فتحات التكييف الخارجية بشكل جديد وتبدو أعرض.

في حين أن هذه التغييرات تعزز أسلوب هيكل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إلا أن فتحات التهوية المركزية الأفقية الموضوعة أسفل الشاشة المركزية تضفي على المقصورة الداخلية الجديدة أناقة.

الشاشة المركزية عبارة عن وحدة أكبر قائمة بذاتها بقياس 13 بوصة قطريًا.

يبلغ طول سيارة سكودا كودياك 2024 4,758 ملم (187.3 بوصة)، وعرضها 1,864 ملم (73.4 بوصة)، وارتفاعها 1,657 ملم (65.2 بوصة). وبالتالي سيكون أطول بمقدار 61 ملم (2.4 بوصة) من الطراز السابق.

أما بالنسبة لقاعدة العجلات، فستكون هي نفسها 2,791 مم (109.9 بوصة).