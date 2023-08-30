سيتي يتوصل لاتفاق مع ولفرهامبتون للتعاقد مع نونيس

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأربعاء أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق شفهي مع ولفرهامبتون واندررز بشأن انتقال لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيس إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت التقارير إن الناديين توصلا، خلال المفاوضات الجارية، لاتفاق ينتقل بموجبه اللاعب البالغ عمره 25 عاما إلى مانشستر سيتي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني (59.83 مليون دولار).

وتعاقد ولفرهامبتون مع نونيس في أغسطس آب الماضي مقابل 45 مليون يورو (49.23 مليون دولار) في صفقة قياسية على مستوى النادي قادما من سبورتنج لشبونة بعقد لمدة خمس سنوات.

ويسعى سيتي لتعويض غياب كيفن دي بروين الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في بداية الموسم تبعده عن المنافسات لفترة طويلة.