سيتي يحقق فوزه الثالث ويصعد لصدارة الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزه الثالث على التوالي وتفوق 2-1 على مضيفه شيفيلد يونايتد بفضل هدف قرب النهاية من لاعب الوسط رودري، ليتصدر حامل اللقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وكان إرلينج هالاند، الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، قد منح التقدم بهدف لسيتي بضربة رأس بعد مرور ساعة من اللعب بقليل، مستفيدا من تمريرة عرضية من جاك جريليش من الجانب الأيسر.

وأدرك جايدن بوجل التعادل 1-1 لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 بعدما استغل خطأ دفاعيا وسدد بقوة في شباك الحارس إيدرسون.

لكن سيتي انتزع الانتصار عندما أطلق رودري قذيفة هائلة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88.

وأصبح رصيد سيتي تسع نقاط من ثلاث مباريات وبفارق نقطتين عن وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأرسنال، بينما بقي شيفيلد دون رصيد.