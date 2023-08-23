الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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سيتي يعلن رحيل لاعبه بيروني إلى لاس بالماس

منذ 22 دقيقة
ماكسيمو بيروني

ماكسيمو بيروني

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أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء انتقال لاعب الوسط الأرجنتيني ماكسيمو بيروني إلى لاس بالماس الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال النادي في بيان “انضم ماكسيمو بيروني إلى لاس بالماس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على سبيل الإعارة موسم 2023-2024”.

وانضم اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 20 عاما إلى سيتي مطلع العام الجاري قادما من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني حيث خاض أولى مبارياته مع الفريق الأول في مارس آذار 2022.

وخاض مباراته الأولى مع سيتي عندما حل بديلا في الفوز 4-1 على بورنموث في الدوري الممتاز في فبراير شباط الماضي.

وخلال موسمه الأول مع سيتي، فاز الفريق بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز.

وقال لاس بالماس، العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب خمس سنوات، إنه سيقدم لاعبه الجديد غدا الخميس بعد المران الصباحي.

ويحتل لاس بالماس المركز 14 بنقطة واحدة من مباراتين قبل استضافة ريال سوسيداد بعد غد الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

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