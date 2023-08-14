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آخر "سيلفي" في حياته

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2023 9:08 مساءً
آخر صورة لأندريا مازيتو

آخر صورة لأندريا مازيتو

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لقي شاب إيطالي مصرعه، من أعلى قمة جبلية، بسبب محاولته منع هاتفه من السقوط بعد آخر سيلفي في حياته.

هذه القصة المروعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب صورة “سيلفي” للشاب مع صديقته، قبل لحظات من وفاته.

في الصورة ظهر الشاب الإيطالي أندريا مازيتو (30 عاما)، مبتسما، وخلفه صديقته، بين جبال إيطالية، حيث كانا يتجولان.

ولكن وفقا للتقارير، أسقط مازيتو هاتفه المحمول، من أعلى القمة، ليسقط هو كذلك من على 200 متر، بينما كان يحاول الإمساك به.

وكتبت صديقته سارة براغانتي، إن هذه الصورة “الملعونة”، على حد وصفها، هي الأخيرة لهما معا، قبل لحظات من سقوطه للهلاك.

وكان مازيتو يتسلق صخرة ألتار نوتو، في مسقط رأسه مدينة روتسو الإيطالية.

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