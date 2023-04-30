سيناريو مجنون.. ليفربول يهزم توتنهام في مباراة مثيرة

حقق ليفربول فوزا ثمينا على توتنهام في الدوري الإنجليزي، في مباراة قمة شهدت سيناريو جنوني.

ليفربول فاز على ضيفه توتنهام بنتيجة (4-3)، مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم ليفربول بثلاثية في أول ربع ساعة من اللقاء، حملت توقيع كوريتس جونز (ق 3)، ولويس دياز (ق 5)، ومحمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 15.

ورد توتنهام بثلاثية حملت توقيع هاري كين في الدقيقة 39، وسون هيونغ مين (ق 77)، وريتشارليسون (ق 90+3).

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل، أحرز ديوجو جوتا هدفا قاتلا في الدقيقة 90+4، ليقود ليفربول إلى الفوز.

بهذا الفوز فوز رفع ليفربول رصيده إلى 56، ليتقدم من المركز السابع إلى الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

في المقابل توقف رصيد توتنهام عند 54 نقطة يتراجع بها إلى المركز السادس، بعدما تنازل لليفربول عن المرتبة الخامسة.