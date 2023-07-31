سيناريو هازارد قد يتكرر.. مستقبل نجم ريال مدريد الجديد في خطر

تحدثت تقارير صحفية عالمية، عن تطورات جديدة بخصوص التركي أردا غولير لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، والمنضم حديثًا إلى صفوف النادي الملكي.

ونجح ريال مدريد في حسم صفقة “غولير” بـ 20 مليون يورو، ليصبح خامس صفقات النادي الملكي، بعد الرباعي جود بيلينجهام، وفيران جارسيا، وخوسيليو، وبراهيم دياز.

ويمتد عقد اللاعب التركي مع ريال مدريد حتى صيف عام 2029، حيث يلقب بـ “ميسي الجديد”، نظرًا لأهدافه الساحرة مع فنربخشة، ومنتخب تركيا أيضًا في الموسم الماضي.

خطر كبير يواجه نجم ريال مدريد

وفقًا لصحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، فإن أردا غولير لاعب ريال مدريد قد يخضع لعملية جراحية، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن التركي أردا غولير تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليمنى بعد إجراء الفحوصات.

ويخضع غولير إلى العلاج بحقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية، وحال عدم نجاحها، فسيحتاج إلى عملية جراحية من أجل الوقوف على الحالة البدنية، والصحية للاعب قبل بداية الموسم الجديد.

ولم يتم الإعلان عن موعد عودة الشاب التركي حتى الآن، حيث يبدو مستقبل اللاعب في خطر، بسبب بدايته مسلسل الإصابات مبكرًا، وهو نفس سيناريو البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد السابق، والذي واجه نفس المصير أثناء فترة وجوده مع النادي الملكي.