سينتيا خليفة لصوت بيروت إنترناشونال: سأبتعد قليلا عن الدراما المصرية

الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة إستطاعت أن تحقق شهرة جيدة في مصر من خلال مشاركتها في عدة أعمال مميزة لكنها أخذت إستراحة قصيرة، بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا في الدراما المصرية، كان آخرها مسلسل “دايمًا عامر” الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، إذ انشغلت بعدها في تصوير المسلسل الأمريكي السعودي اللبناني “دهب”، لتقرر بعدها الحصول على استراحة والتفرغ لتطوير موهبتها الفنية، حتى تتمكن من العودة مجددًا إلى نشاطها الفني.

تؤكد “سينتيا” لصوت بيروت إنترناشونال أنها انهمكت منذ العام الماضي في تصوير مسلسل أمريكي سعودي لبناني “دهب” استغرق تصويره وقتًا طويلًا، وتقول: “شعرت بعد الانتهاء من تصوير العمل بأنني عملت كثيرًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لذلك أردت تجديد نفسي، خاصة أنني أؤمن بأنه على الفنان أخذ قسطًا من الراحة بين الأعمال لتعلم أشياء أخرى مفيدة، بالإضافة إلى وفاة جدتي في بداية العام الحالي، التي كانت عزيزة على قلبي للغاية، ورافقني وقتها شعور برغبتي في الذهاب إلى عائلتي لأحصل على فترة استراحة قليلة، وفي الوقت نفسه حصلت على تدريبات في أمريكا بمجال التمثيل”.

6 أشهر هي مدة تدريب سينتيا خليفة على تعلم تكنيك التمثيل في أمريكا، إذ فضّلت بعد الانتهاء من تصوير مسلسل “دهب” التفرغ لمهمة تطوير ذاتها، وحول تفاصيل وكواليس رحلتها في هذه المدة تقول: “الصعوبة في هذه التدريبات التمثيلية تكمُن في تعلّم كيفية الدخول في تفاصيل الشخصية وماضيها وأفراحها وأحزانها ومخاوفها، إذ اخترت الطريقة الدقيقة لفهم التكنيك كاملًا، خاصة أنه من الصعب الدخول في شخصية خيالية، والحقيقة أنني سعيدة بأن هذه التدريبات ستظهر بوضوح في أعمالي المقبلة لأنها ستتيح لي الدخول في الشخصيات التي أجسدها بطريقة أعمق وتطورها مع توافر السيناريو الجيد، خاصة أنني بداخلي مواهب كبيرة أرغب في إخراجها”. الوصول إلى العالمية أحد أهداف سينتيا خليفة التي قررت الالتفات إليها بعد فترة التدريبات التي حصلت عليها، إذ تسعى لتقديم أعمال مختلفة تضيف إلى مشوارها الفني وهذا ما بدأته سريعا، وتقول: “بعد الانتهاء من تصوير مسلسل “دهب” الذي شهد تعاونًا مع عدد كبير من النجوم العرب والأجانب، وجدت أننا كعرب نملك العديد من الإمكانيات الفنية الهائلة التي لابد من تنفيذها على أرض الواقع، ففي مصر لدينا صناعة سينما حقيقية وهكذا في أمريكا، ولا يوجد فرق بيننا، بل بالعكس في الوطن العربي هناك قصص قوية تستحق تسلّيط الضوء عليها”.

وتضيف: “أستعد لتصوير فيلمين إحداهما أكشن وتدور أحداثه في طائرة، وسيتم الاستعانة فيه بممثلين عرب لبدء تصويره شهر أكتوبر المقبل، والآخر في مالطا التي تعمل على تقديم التسهيلات لجذب السياحة وهو عمل بريطاني أمريكي سيتم تصويره في شهر أغسطس المقبل”. خلال السنوات الثلاث الأخيرة قدمت خليفة عددًا كبيرًا من الأعمال المصرية، لكنها قررت الغياب هذا العام سواء سينمائيًا أو تلفزيونيًا، وقالت: “هذا الغياب لا يقلقني لأن لدي شعبية كبيرة في قلوب الجمهور المصري، ولو عدت بعد 5 سنوات لن ينساني، إذ لدي علاقة جيدة معهم، وبالفعل عُرضت عليّ أعمال كثيرة لكنني اعتذرت عنها لأنني لا أريد تكرار نفسي، وأرغب في تجسيد أدوار تؤثر في الجمهور، وليس لمجرد الظهور فقط، وبالتالي فإن اعتذاري يرجع للحفاظ على علاقتي بالجمهور المصري”. انتهت سينتيا خليفة من تصوير دورها في مسلسل “دهب” الذي تم تصويره في اليونان، وهو من بطولة المصرية ياسمين العبد والسعودي يعقوب فرحان والأمريكي جيمس فرانكو، إذ تعتبره من التجارب المهمة على مدار مشوارها الفني القصير، لكونه عملًا متكاملًا من وجهة نظرها، وأكدت أن هذا العمل يضم العديد من الموضوعات الجديدة والجريئة، وهو عبارة عن ست حلقات متصلة، وتجسد فيه شخصية جديدة، كما سيشهد العمل غناءها لأول مرة، ما جعلها تحضّر جيدًا للدور، وحصلت على تدريبات صوتية خاصة أنها ستغني 4 أغنيات.

انتهت “سينتيا” أيضًا من تصوير قصة “ريش أبيض” إحدى قصص المسلسل المصري “حدث بالفعل” ومن المفترض عرضه نهاية موسم الصيف الجاري، وهو بطولة ماجد المصري، بسمة، تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي، موضحة أنها تجسد فيه شخصية “شاهيناز” وهي امرأة ذكية وأنيقة، تحاول دائمًا الوصول للأشياء التي تريدها بأي طريقة، مؤكدة أنها تفضّل الأدوار التي تعتمد على التركيبة النفسية، وهذا التحدي الأكبر بالنسبة لها كفنانة لتجسيد تفاصيله جيدًا. اعتذرت الفنانة سينتيا خليفة عن الفيلم الإيطالي Sicilian Holiday للمخرجة الإيطالية ميكايلا، بعد أن وافقت عليه، وذلك لعدم توافق مواعيد تصويره مع مواعيد تصوير مسلسل “دهب”، إذ كانت تتمنى العمل فيه حسبما أوضحت، لكنها في المقابل اكتفت بكتابة أغنية العمل لحبها في الموسيقى، خاصة أنها تتطلب تركيزًا مختلفًا لما تتسبب فيه من تحريك مشاعر المُشاهد أكثر من الكلام.