بالفيديو: شاب قام بالقفز من الطبقة الـ11 لسفينة سياحية في البحر فهذا ما حصل !

أعلنت شركة سياحة متخصصة في النقل البحري حظر سفر سائح أميركي يدعى نيك ناديف (27 سنة) لمدى الحياة، بعد أن قفز من الطبقة الـ11 للسفينة في البحر الكاريبي بسبب مزحة مع أصدقائه.

وبحسب ما ذكر موقع صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن نيك كان مخموراً حين قرّر القفز من الطابق الـ11، بينما كانت السفينة “سيمفونية البحار” راسية في جزر البهاما. وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً “إنستغرام” ويظهر وقوفه على حافة شرفة السفينة، ليقفز في المياه في مشهد مرعب، خاصة أنه كان على ارتفاع 11 طبقة، وتعرض الشاب الأميركي لإصابات جراء القفزة، وأكّد أنه يشعر بآلام بالغة في رقبته والظهر، وأنه لم يستطع النوم أو المشي لمدة 3 أيام بسبب الآلام.

وقرر طاقم السفينة طرد الشاب الأميركي على الفور بعد قفزه، إذ جرى إنقاذه من المياه بواسطة قارب صغير، وبمجرد عودته إلى السفينة، طلب منه جمع أشيائه ومغادرة السفينة بواسطة قارب ينقله إلى شواطئ ميامي، إلى جانب حظر سفره مدى الحياة على سفن شركة “رويال كاريبيان”.

وقال “نيك” : “لقد قفزت من هذا النوع من المرتفعات من قبل ، وأنا لا أهتم بالعواقب، لا أنصح أحد بالقيام بمثل هذه الأفعال”.

وأضاف :” كانت فكرتي هي أن أجعل أصدقائي يضحكون، وفي نهاية الأمر كنت أريد فقط السباحة والوصول إلى شواطئ ميامي ”

وأكد المتحدث الرسمي باسم الشركة، أن ما قام به الشاب الأميركي كان جنوناً وغباءً، مؤكداً منعه وأصدقاءه من الإبحار على سفن الشركة مرة أخرى، خاصة أن عدداً من الركاب لقوا حتفهم وهم يقفزون من السفن، وأخيراً مات طفل يبلغ من العمر 16 عاماً بعد سقوطه من الطبقة الثامنة.

ومن خلال الإطلاع على حساب الشاب على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” يظهر بأن الشاب يمتلك هواية الخوض في مغامرات كالقفز من أماكن مرتفعة والقيام بأمور جريئة ومتهورة.