شاهد أمام محكمة في لندن يروي كيف حاول كيفن سبيسي "استدراجه"

استمعت محكمة في لندن الاثنين لشهادة من يقول إنه من ضحايا اعتداءات جنسية مارسها الممثل كيفن سبيسي روى فيها كيف حاول الممثل “استدراجه”.

ويحاكم سبيسي (63 عاما) أمام محكمة ساذرك كراون بلندن لاتهامه بارتكاب 12 جريمة اعتداء جنسي بحق أربعة رجال كانت تتراوح أعمارهم حينئذ بين العشرينيات والثلاثينيات، وهي اعتداءات يقال إنها وقعت بين 2001 و2013.

ونفى سبيسي كل التهم الموجهة إليه. وقال محاميه باتريك جيبس​​ الأسبوع الماضي في بداية المحاكمة إن هيئة المحلفين ستستمع إلى بعض “الأكاذيب اللعينة”.

وشاهدت المحكمة الاثنين مقابلة سجلتها الشرطة مع أول من اتهموه بالاعتداء. وقال الرجل إن الممثل ارتكب بحقه انتهاكات جنسية متكررة تصل إلى 12 واقعة على مدى حوالي أربع سنوات في بداية الألفية.

وأضاف الرجل في المقابلة “كان يستدرجني تقريبا منذ البداية”.

ووصف الرجل سبيسي الحائز على جائزة الأوسكار بأنه “مخادع وغدار وصعب الطباع”.

وقال الرجل، وهو يدلي بشهادته حضوريا في المحكمة من خلف شاشة، إنه شعر بالصدمة والإحراج والخجل مما حدث له.

وسأل محامي سبيسي ​​الرجل عن سبب احتفاظه برسالة “دافئة ولطيفة” أرسلها له الممثل قبل حدث خيري شارك فيه الرجل، وعن صورة “حميمية” له مع سبيسي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأجاب الشاهد “إنها مجرد صورة عادية، رجلان يقفان بجانب بعضهما البعض”. وعندما سئل عن سبب تقدمه ببلاغ للشرطة العام الماضي فقط، قال إن ذلك كان “الوقت المناسب”.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة نحو أربعة أسابيع.