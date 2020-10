شاهد..رجل يهدد بالانتحار من أعلى برج ترامب إذا لم يقابل الرئيس

حادثة غريبة شهدتها ولاية شياغو الأمريكية ، عندما هدد رجل أسيوي بالانتحار، من فوق “براج ترامب” ، حال لم يقابل الرئيس الأمريكي ويتحدث إليه بحضور وسائل الإعلام .

وفوجئ المارة برجل ظهر لهم في السادسة مساء الأحد، وهو معلق بحبل متدل عند الطابق 16 في “برج ترمب” المكون بشيكاغو من 98 طابقا، ومن ذلك الطابق هدد بقطع الحبل بسكين ظهر معه والانتحار، إذا لم يتحدث شخصيا إلى الرئيس الأميركي ووسائل الإعلام.

WATCH: Man dangling from Trump Tower in Chicago threatens to cut his rope unless he gets to speak with President Trump pic.twitter.com/5Fx9pm8BrT

— BNO News (@BNONews) October 18, 2020