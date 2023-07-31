الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
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شاهد.. لحظة مرعبة لتحطم طائرة على شاطئ مزدحم بالبشر

منذ 18 دقيقة
لحظة تحطم الطائرة

لحظة تحطم الطائرة

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مرعبة لتحطم طائرة صغيرة على شاطئ مزدحم بالبشر في ولاية نيو هامبشاير الأميركية.

وأظهرت المشاهد الطائرة وهي تحمل لافتة خلفها أثناء تحليقها، قبل أن تتحطم في البحر، الذي كان مزدحما بالمصطافين.

ووقعت الحادثة يوم السبت في شاطئ هامبتون، ولم تخلف أي إصابات أو خسائر بشرية، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

كما ذكر شهود عيان أن طائرة “بيبر PA-18” ذات المحرك الواحد تحطمت في منتصف نهار السبت، مشيرين إلى أن عناصر الإنقاذ نجحت في إخراج الطيار حيّا.

من جانبها، كشفت خدمات الطوارئ أن الطائرة تحطمت على مسافة تتراوح بين 25 و30 مترا في البحر.

من جهتها، أوضحت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، أن الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة.

وأضافت أنها ستحقق في سبب الحادث، جنبا إلى جنب مع المجلس الوطني لسلامة المواصلات.

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