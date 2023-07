شاهد.. لحظة مرعبة لتحطم طائرة على شاطئ مزدحم بالبشر

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مرعبة لتحطم طائرة صغيرة على شاطئ مزدحم بالبشر في ولاية نيو هامبشاير الأميركية.

وأظهرت المشاهد الطائرة وهي تحمل لافتة خلفها أثناء تحليقها، قبل أن تتحطم في البحر، الذي كان مزدحما بالمصطافين.

Breaking:Pilot is okay after his small plane crashes into the water off Hampton Beach New Hampshire Saturday afternoon…no word on what caused the plane to go down..multiple agencies on scene..no one on the beach or in the water was injured #7News pic.twitter.com/1ZjYUwdkC9

— Steve Cooper (@scooperon7) July 29, 2023