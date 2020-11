شاهد..ميلانيا ترامب تدلي بصوتها في الانتخابات

أدلت السيدة الأولى الأميركية، ميلانيا ترمب، الثلاثاء، بصوتها في الانتخابات الأميركية التي يخوض غمار المنافسة فيها الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن .

وأدلت ميلانيا بصوتها في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، وظهرت السيدة الأولى بفستان أبيض وبيج وهي ترتدي نظارات شمسية.

FIRST LADY VOTES IN SOUTH FLORIDA: First Lady Melania Trump cast her vote in West Palm Beach this morning, just after 10 a.m. For more #ElectionDay updates in South Florida, follow our live blog here: https://t.co/z2fBHxIAGi pic.twitter.com/XtiBuGnU6k

— NBC 6 South Florida (@nbc6) November 3, 2020