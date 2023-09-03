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شاهد.. نجم عربي يُطلّ بالزيّ السعودي في مهرجان البندقية

منذ 6 دقائق
البندقية

البندقية

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تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أثاره الفنان السعودي الشاب محمد الشهري، بإطلالته في مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا في نسخته الثمانين.

وظهر الشهري في مقطع فيديو متداول وهو يسير على السجادة الحمراء ويرتدي الثوب والشماغ ورداء الجُبة من ماركة “قرمز”.

وقال عبر حسابه على “إكس”: “اخترت الإطلالة الأولى تكون تعبر عن الثقافه السعودية بالجُبة واللي تعتبر مستوحاة من التراث القديم لمنطقة الباحة ومن براند سعودي والنظارات من العالمية ديور”.

وانهالت إشادات المعجبين، حيث قال أحدهم: “إطلالة ذكية وجميلة.. هيبة.. أبدعت كالعادة.. محمد الرهيب.. والله فخر السعودية كلها ولد العم”، وغيرها من التعليقات التي حصدها النجم السعودي.

والجُبة هي قطعة تأخذ شكل المشلح، ويختص بحرفتها أهل الباحة، مصنوعة من صوف الغنم الطبيعي، مع تفاصيل تحاكي جماليات جبال المنطقة في الأكمام بألوان زاهية. وكانت قد قدمتها ماركة “قرمز” بشكل معاصر في يوم التأسيس.

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