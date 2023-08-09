شخص مهضوم.. داليدا خليل تتحدث عن علاقتها مع عمرو دياب

علقت الفنانة اللبنانية داليدا خليل على الصور الأخيرة التي نشرتها على صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي مع عمرو دياب والجدل الذي ثار بسبب تقبيل عمرو دياب لها على خدها وانتشار شائعات وجود علاقة عاطفية بينهما.

وعلقت داليدا خليل لأول مرة على شائعات العلاقة مع عمرو دياب بسبب الصور ونفت الأخبار المتداولة تمامًا وقالت: “مش ممكن يكون هناك قصة حب بسبب صورة مع الهضبة، لكن هو شخص مهضوم ولذيذ كتير”.

وتحدثت داليدا خلال استضافتها في برنامج ET بالعربي على قناة MBC عن شخصية الفنان عمرو دياب وعفويته، وقالت: “هو فنان رائع، وكان عفويًا في الصور، وحمل الكثير من الأصداء الإيجابية التي جعلت الصور تتصدر قائمة البحث على غوغل”.

وقد سُئلت داليدا خليل عن القبلة وقالت: “طلبت منه أنه يقبلني فقبلني وكان الأمر عفويًا تمامًا”، وأضافت: “كنت في مشروعه في الساحل وتحمست عندما علمت أنه متواجد في نفس المكان وبالطبع أنا من أشد المعجبات بعمرو دياب”.

وقد سُئلت داليدا عن إمكانية مشاركتها في فيديو كليب مع عمرو دياب وقالت إنها لم تتحدث معه عن هذا الأمر، ودار الحوار بينهما بشكل عفوي حيث تحدثا على عجل وبكل بساطة وعفوية.

صور داليدا خليل مع عمرو دياب

وقد نشرت الممثلة اللبنانية داليدا خليل صورًا لها بصحبة عمرو دياب في الساحل الشمالي وقد أثارت هذه الصور الجدل وتصدر اسمها التريند في مصر، وخاصة بسبب تقبيله لها على خدها، وقد تفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير.

وقد علقت داليدا على الصور التي نشرتها بصحبة عمرو دياب وكتبت: “الروح مع الأسطورة عمرو دياب”، وقد تفاعل العديد من النجوم مع الصور.

وقد دخلت داليدا خليل المجال الفني عام 2007 وحققت نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة في الوطن العربي، وخاصة بعدما لعبت دور البطولة في مسلسل “حلوة وكذابة” عام 2013 أمام المغني اللبناني زياد برجي، كما لعبت دور البطولة في مسلسل “دوائر الحب” عام 2015.

وقد اشتهرت داليدا بتنوع مواهبها فهي تغني وتمثل وترقص، وقد أصدرت عدة أغنيات طوال مسيرتها الفنية كما شاركت في برنامج “رقص النجوم” على قناة MTV.