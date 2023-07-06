شراكة بين سبينيس والاتحاد اللبناني لكرة السلة لدعم الفريق على مدى عام

أطلقت سبينيس شراكة مع الاتحاد اللبناني لكرة السلة لدعم المنتخب اللبناني في بطولة كأس العالم، إضافة إلى مباريات أخرى وبطولات ستستتبع لاحقاً على مدى عام كامل، لتكون بالتالي الداعم الرسمي الرئيسي الذي يعيد لكرة السلة اللبنانية أمجادها من خلال الأبطال المشاركين والرافعين لاسم لبنان.

ستقيم سبينيس لهذه الغاية أيضاً حدثاً عامّاً، يحدد تاريخه في وقت لاحق خلال الشهر الجاري، للاحتفال بهذه الشراكة على صعيد وطني. كذلك، ستتيح لعشاق كرة السلة بموجب هذه الشراكة، عيش الحدث على أرض لبنان، وتشجيع منتخبهم من خلال شرائهم للقمصان الرياضية الخاصة بلاعبيهم المفضلين والمتوفرة في كافة فروعها إضافة إلى منتجات أخرى صمّمت خصيصاً لهذه المناسبة عليها صور الفريق لدعمه.

تعليقاً على هذه الشراكة الوطنية، تحدّث رئيس مجلس إدارة مجموعة غراي ماكينزي ريتايل حسّان عزالدين قائلاً: ” نفتخر بأن نكون الداعمين الرسميين لمنتخبنا الوطني من خلال هذه الشراكة، لنعيد لبنان الذي نحلم به إلى خارطة الدول المتقدمة ونرتقي بالرياضة اللبنانية إلى مستويات عالمية”. “لقد أثبت هذا الوطن مجدّداً قدرته على النهوض بعزيمة شعبه وطموح شبابه، آملين أن يحقّق الفريق الآمال المنشودة وكافة التطلعات والأهداف.” وأضاف: “نتمنى كلّ التوفيق لأبطالنا، كما نثني على جهود الاتحاد اللبناني لكرة السلة وجميع القيمين على هذه اللعبة، الذين تحدوا كافة الظروف الصعبة ليسطع اسم لبنان”.

من جهته أعرب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي عن شكره لسبينيس على هذه الرعاية وتابع قائلاً: “لبنان بأمسّ الحاجة اليوم لتضامننا كمجتمع وشركاء في كافة القطاعات لمساعدته على تحقيق أهدافه المرجوة من خلال مشاركة منتخبه الوطني في بطولة كأس العالم. نحيي عزيمة أبطالنا الذين أثبتوا مدى حبّهم للبنان ولكرة السلة وتحدّوا كافة الظروف الصعبة للوصول إلى العالمية، إنه إنجاز بكلّ ما للكلمة من معنى. سيزيد دعمكم فريقنا إصراراً ويعزّر مشاعر الانتماء وروح التضامن في صفوفه، لنعيد معاً الفرحة إلى قلوب اللبنانيين.”

تضاف هذه المبادرة الوطنية إلى سلسلة المبادرات التي تطلقها سبينيس باستمرار دعماً للوطن وأبنائه، وتهدف هذه المرة إلى إعادة البهجة إلى اللبنانيين من خلال تحقيق حلم جديد عبر مشاركة رياضية عالمية طبعت فيهم في السابق أجمل الذكريات.