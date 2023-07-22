شرط وحيد لإقامة حفلة ترافيس سكوت في مصر

وجّهت نقابة المهن الموسيقية في مصر إنذاراً عاجلاً لمنظمي حفلة ترافيس سكوت في الأهرامات، تطالبهم فيه بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة الحفلة المقررة يوم 28 تموز الحالي، وإلا سيتم سحب التراخيص بشكل نهائي.

وجاء نص بيان نقابة المهن الموسيقية للشركة المنظمة لحفلة ترافيس سكوت كالتالي: “السادة وكالة ZM لتنظيم الحفلات والمفوضة من شركة تن فور برودكشن، والصادر لها التصريح بإقامة حفل يوم 28\7\2023، نحيط سيادتكم علماً بأنه لم يرد للنقابة العامة للمهن الموسيقية من قبل سيادتكم حتى الآن ما يفيد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة الحفل”.

وأردف البيان: “ورداً على ما أثير من جدل حول منح الترخيص ثم العدول عنه، فإن للنقابة الحق في ذلك بعد ما ورد إليها من سابقة إدانة وفيديوهات موثقة لنجم الحفل، استوجبت استشعار القلق والريبة وكل المخاوف المشروعة التي ورد ذِكرها بمحتوى البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية في تاريخ 2023/7/11، وبناءً على ذلك نحيط سيادتكم علماً بأنه في حال عدم موافاتنا باستخراج كل الموافقات الأمنية يُعد الترخيص الصادر من قبل النقابة العامة ملغيا، وهذا إخطار منا بذلك، وتفضلوا بقبول خالص الاحترام والتقدير”.