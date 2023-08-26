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شريف منير يرد على انتقادات الجمهور: أنا بنتي متربية كويس جدا

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2023 9:55 صباحًا
شريف منير مع ابنته اسماء

شريف منير مع ابنته اسماء

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حص الفنان شريف منير الرد على الإنتقادات التي تعرضت لها ابنته أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها زيرو، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستغرام”.

وقال شريف منير خلال مقطع فيديو علي صفحته الشخصية: “إيه الضجة و الدوشة اللي إنتو عاملينها دي، كل ده علشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا، إيه الغلط اللي عملته، تصرف عادي جدا مفهوش أي حاجة”.

وتابع شريف منير: “اوعوا تفتكروا إن أنا ممكن آجي على بنتي علشان خاطر أكسب رضاكم، دي بنتي اللي مليش غيرها واللي بحبها، وبالمناسبة اللوك عاجبني وأنا مبسوط منها أوي”.

وأضاف “منير”: “قبل الإخوة السادة الملائكة الصالحين، اللي عمالين يقلوا أدبهم ويشتموا، ويقولوا بتاخد تريند وأبوها معرفش يربيها، أنا بنتي متربية كويس جدا، وبتتصرف باللي هي حاسة بيه، وقبل ما تتكلموا بصوا على نفسكو وعلى ولادكو وإخواتكو قبل ما تنتقدوا وتغلطو.

واستكمل حديثه قائلا: “ريحوا نفسكو واهدوا شوية، اللي حصل من بنتي مش غلط، وهي حرة في نفسها، وبنتي عندها 36 سنة وأم ومسؤولة عن نفسها، أنا أب مسؤول إني أحميها، وهي حرة في تصرفاتها.

وأوضح شريف منير قائلا: “أسما إنت شكلك زي القمر وكان حلو جدا، وبرافو عليكي إنك أخدت التريند، متسمعيش كلام حد ومتهتميش بكلام حد، وأنا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عني أو عليها”.

ويذكر أن حرصت أسما شريف منير على حضور فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، والتي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة.

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