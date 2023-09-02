شريهان تدعم هالة صدقي بعد تكريمها

نشرت الفنانة شريهان، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص في “إنستغرام”، منشوراً دعمت من خلاله الفنانة هالة صدقي، على خلفية النجاحات التي حققتها أخيرا، وتكريمها عن دورها في فيلم “التلميذ سمو الرهبنة”.

ونشرت شريهان صورة لصدقي وهي تستلم جائزة التكريم من قبل البابا تواضروس الثاني، وأرفقتها بتعليق أشادت خلاله بموهبتها وبالصفات الحسنة التي تتمتع بها.

وكتبت قائلة: “ونعم الإنسانة والفنانة والأمّ المربيّة الرائعة العظيمة، ونعم الواجهة الجميلة المحترمة للوطن والمواطنة والمهنة والمرأة المصريّة القوية المتزنة والرائعة، تستحقين الحبّ والاحترام والنجاح والتكريم”.

وتمنت شريهان في نهاية رسالتها أن تحقق هالة النجاح الدائم في جميع مجالات الحياة، لتصفها “بالغالية هالة”.