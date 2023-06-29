شفيونتيك تبلغ أول نصف نهائي على العشب

بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، أول نصف نهائي لها على الأراضي العشبية بعد فوزها في ربع نهائي دورة باد هومبورغ الألمانية على الروسية أنّا بلينكوفا 6-3، 6-2 الخميس.

وتأمل شفيونتيك في أن تحقق لقبها الأول على هذه الأرضية لتستعد بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق الإثنين.

قالت بعد فوزها علماً أنها كانت تخوض أول ربع نهائي على هذه الأرضية: “لست متخصصة على العشب ولكن أحرز تقدماً. أشعر أن كل سنة أفضل من التي سبقتها”.

تابعت ابنة الـ22 عامًاً: “آمل أن ألعب على هذا النحو لثلاثة أسابيع إضافية”.

ولا تحبذ البولندية هذه الأرضية، إذ تبقى أفضل نتيجة لها في ويمبلدون الدور الرابع عام 2021 مقابل ثلاثة ألقاب في رولان غاروس وواحد في فلاشينغ ميدوز.

تلعب المتوجة بأربعة ألقاب كبرى تالياً مع الإيطالية لوتشا برونزيتي (65 عالمياً) الفائزة على الفرنسية فارفارا غراشيفا (43) 6-4، 6-3.

تسعى شفيونتيك لإحراز لقبها الرابع هذا العام بعد رولان غاروس وشتوتغارت والدوحة.

كما تأهلت الأميركية إيما نافاور (60) إلى نصف النهائي بانسحاب الإسبانية ريبيكا ماساروفا (69) من المباراة بسبب الإصابة بعد أن كانت الأخيرة متقدمة 7-6 (7/2)، 1-1.

تلعب تالياً مع الروسية لودميلا سامسونوفا (15) أو التشيكية كاتيرينا سينياكوفا (52).