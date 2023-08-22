شكوى جماعية ضد ميسي بالدوري الأمريكي.. السبب سيصدمك!

كشفت إدارة الدوري الأمريكي للمحترفين، عن طلب غريب بخصوص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي في الساعات الأخيرة.

شكوى جماعية ضد ليونيل ميسي

ووفقًا للإعلامي الشهير حسين ياسين، والمعروف بقربه من الأرجنتيني ليونيل ميسي، فقد تلقت إدارة الدوري الأمريكي شكاوي من اهالي اللاعبين بسبب مستوى ميسي المرتفع جدا قياسا للبطولة هناك.

وتابع، بأن المسؤولين تلقوا عشرات الاتصالات من أمهات اللاعبين حول الموضوع، من بينهم والدة احد لاعبي اورلاندو سيتي قالت ان نصف الفريق كان مرعوبا ولا يريد الخروج من غرفة الملابس فهم يدركون أن ميسي سيراوغهم بسهولة ويسجل الاهداف.

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي الأمريكي، للتتويج بلقب كأس الدوريات الأمريكي – المكسيكي (كونكاكاف)، بعد الفوز على ناشفيل بركلات الترجيح 10-9 عقب إنتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1 بين الطرفين.

وحصد ميسي جائزة هداف البطولة برصيد 9 أهداف من 6 مباريات، بالإضافة لجائزة أفضل لاعب في البطولة، هذا بالإضافة إلي قاد فريق إنتر ميامي لتحقيق أول بطولة في تاريخ النادي.

وانتقل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي وعدم رغبته في التجديد مرة أخرى للنادي الباريسي، حيث يمتد عقد الساحر الأرجنتيني مع الفريق الأمريكي حتي عام 2025، مفضلًا عرض الفريق الأمريكي على عرض نادي الهلال الذي سعى جاهدًا للتعاقد مع الساحر الأرجنتيني.

وأصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأكثر تتويجا بالبطولات في تاريخ كرة القدم، بعد تحقيقه للقب رقم 44 في تاريخه، لينفرد بصدارة الاكثر تتويجا، متفوقا على البرازيلي داني الفيس، زميله السابق في برشلونة صاحب (43) لقبا.