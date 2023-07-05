الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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شيانتيك تبلغ الدور الثالث في ويمبلدون

منذ 6 دقائق
البولندية إيجا شيانتيك

البولندية إيجا شيانتيك

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سحقت إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا منافستها الإسبانية سارة سوريبيس تورمو بنتيجة 6-2 و6-صفر لتتأهل إلى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون للتنس بأداء مذهل، الأربعاء.

ولم تكن بداية اللاعبة البولندية جيدة وفقدت إرسالها مبكرا، لكنها استعادت تركيزها لتعبر منافستها في أولى مبارياتها في الملعب الرئيسي.

وبعد عثور شيانتيك البالغ عمرها 22 عاما على نطاق ضرباتها الأمامية الرائعة لم يكن هناك ما يمكن فعله لإيقاف اللاعبة الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى من بلوغ الدور الثالث.

وعانت شيانتيك، الفائزة بثلاثة ألقاب في فرنسا المفتوحة، على الملاعب العشبية في ويمبلدون حيث كانت أفضل نتيجة لها على ملاعب نادي عموم إنجلترا عندما بلغت الدور الرابع في 2021.

واستهلت شيانتيك مشاركتها الرابعة في ويمبلدون بشكل مذهل حيث خسرت ستة أشواط فقط في أول مباراتين.

    المصدر :
  • رويترز

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