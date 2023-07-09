شيانتيك تبلغ دور الثمانية في ويمبلدون

عادت إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا من عند حافة الهاوية إذ قلبت تأخرها بمجموعة وأنقذت فرصتين للفوز بالمباراة لتنتصر على البطلة الأولمبية بليندا بنتشيتش بنتيجة 6-7 و7-6 و6-3 وتبلغ دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة، الأحد.

وكانت اللاعبة السويسرية المصنفة 14 عقبة صعبة أمام شيانتيك، حيث عانت اللاعبة الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتفوق على بنتشيتش في أغلب فترات المباراة المقامة على الملعب الرئيسي.

ومع اقتراب حلول الظلام، عثرت شيانتيك على وسيلة للتعامل مع أسلوب منافستها وسيطرت على المجموعة الثالثة قبل حسم المباراة بعد أكثر من ثلاث ساعات من التقلبات.

وقاومت بنتشيتش العنيدة في المجموعة الأولى عندما أنقذت ست فرص لكسر إرسالها قبل حسم الشوط الفاصل لصالحها والتعافي بعد تأخرها في المجموعة الثانية.

وأنقذ شيانتيك فرصتين للفوز بالمباراة عند تأخرها 6-5 في المجموعة الثانية قبل إدراكها التعادل بشوط فاصل آخر.

ولم يسبق أن بلغت شيانتيك، الفائزة بلقبها الثالث في فرنسا المفتوحة الشهر الماضي، دور الثمانية في ثلاث مشاركات لها في ويمبلدون.

وتلعب اللاعبة البولندية ضد إيلينا سفيتولينا التي انتصرت على فيكتوريا أزارينكا.