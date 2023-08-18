شيانتيك تتأهل لدور الثمانية في بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس

بدلت إيجا شيانتيك ملابسها بعد بداية متواضعة لتفوز على الصينية تشينغ تشين وين 3-6 و6-1 و6-1 أمس الخميس، وتضرب موعدا في دور الثمانية ببطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس مع ماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون.

وتأهلت المصنفة الثانية أرينا سبالينكا إلى دور الثمانية بعد فوزها 6-3 و6-3 على الروسية داريا كاساتكينا، لكن شهد هذا الدور نهاية مسيرة المصنفة الثالثة عالميا جيسكا بيجولا والرابعة إيلينا ريباكينا في البطولة.

وخسرت بيجولا، بطلة كندا الأسبوع الماضي والفائزة في 27 مباراة على الملاعب الصلبة هذا الموسم، 6-4 و6-صفر في مباراة أوقفتها الأمطار أمام التشيكية ماري بوزكوفا التي طورت سجل مبارياتها أمام اللاعبة الأميركية إلى انتصارين مقابل أربع هزائم.

وعلى عكس مباراتها الأولى في البطولة عندما خسرت شوطا واحدا، احتاجت شيانتيك وقتا لقراءة منافستها، لتقدم بعدها المستوى الذي ساعدها في اعتلاء صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات منذ نيسان/أبريل 2022.

وتقدمت اللاعبة الصينية 3-صفر بكسرين للإرسال في أجواء عاصفة، وعززت تقدمها بكسر ثالث لتحسم المجموعة الأولى عندما لعبت البولندية ضربة أمامية أطول من اللازم.

وغيرت شيانتيك زيها من اللون الأبيض إلى الأسود ومعه تغير أداؤها لتكسر إرسال منافستها ثلاث مرات دون خسارة أي نقطة في هذه الأشواط لتتقدم 5-صفر قبل أن تحسم المجموعة.

وكسرت شيانتيك إرسال منافستها مرتين في المجموعة الثالثة لتتقدم 5-صفر قبل أن تحسم المباراة على إرسالها عندما لعبت منافستها ضربة أمامية تجاوزت حدود الملعب.

وعن تغيير ملابسها، قالت شيانتيك: “بصراحة، السبب في هذا مدربي. أخبرني قبل شهرين أن تغيير الزي قد يكون فكرة سديدة بعد خسارة مجموعة وكأنك تعود لنقطة البداية وتخوض المجموعة الثانية بصورة مختلفة”.

وأضافت :”اعتقدت أنها فكرة سيئة، لكنني حاولت هذه المرة ونجحت، لذا شكرا أيها المدرب”.

وتواجه شيانتيك في الدور المقبل فوندروسوفا التي استغلت أربع فرص للكسر من أصل خمس نقاط في فوزها 7-5 و6-3 على الأميركية سلون ستيفنز.

وانسحبت ريباكينا المصنفة الرابعة عالميا بعدما فازت بالمجموعة الأولى 6-4 وتأخرت 2-5 في الثانية لتتأهل الإيطالية جاسمين باوليني القادمة من التصفيات إلى دور الثمانية.

كما تقدمت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة الثامنة في البطولة بفوزها 3-6 و6-2 و6-3 على التشيكية كارولينا موخوفا.

واستفادت التونسية أنس جابر المصنفة الخامسة من انسحاب الكرواتية دونا فيكيتش عندما كانت متقدمة 5-2 في المجموعة الأولى.

وستلتقي أنس، التي تأهلت إلى نهائي أميركا المفتوحة العام الماضي، مع لاعبة روسيا البيضاء سبالينكا في مباراة قوية من أجل حجز مقعد في قبل النهائي.

وفي مواجهة بين لاعبتين شابتين تفوقت الأميركية كوكو جوف (19 عاما) على التشيكية ليندا نوسكوفا (18 عاما) بنتيجة 6-4 و6-صفر لتلتقي في دور الثمانية مع باوليني.

وفاجأت كارولينا موخوفا منافستها المصنفة الثامنة ماريا سكاري لتفوز 6-3 و2-6 و6-3 لتخوض مواجهة تشيكية خالصة أمام بوزكوفا.