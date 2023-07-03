شيانتيك تهزم تشو في بداية مشوارها نحو لقب ويمبلدون

تأهلت إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا إلى الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس بفوزها السهل على الصينية تشو لين بنتيجة 6-1 و6-3 في بداية جيدة لمشوارها نحو محاولة حصد لقبها الأول على الملاعب العشبية في البطولات الأربع الكبرى الاثنين.

ولم يسبق أن تجاوزت اللاعبة البولندية البالغ عمرها 22 عاما، والتي فازت بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثالثة الشهر الماضي لتصل إلى أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، الدور الرابع في البطولة المقامة على ملاعب نادي عموم إنجلترا.

وحصلت تشو، المصنفة 34 عالميا، على فرصة كسر إرسال منافستها في الشوط الأول من المباراة، لكن شيانتيك حصدت 11 نقطة على التوالي لتتقدم 3-صفر.

وأحكمت شيانتيك، الذي تفضل اللعب على الملاعب الرملية والصلبة لكنها تعاني على العشب، على المباراة بكسر إرسال آخر.

وأنقذت تشو فرصتين لحسم المجموعة عند تأخرها 5-صفر، لكن الأمر المحتم لم يتأخر كثيرا عندما سددت شيانتيك ضربة أمامية قوية.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية قبل أن تحصل شيانتيك، التي انسحبت من قبل نهائي بطولة باد هومبورج الجمعة بسبب المرض، على فرصة ثانية، وكانت متقدمة 4-3 عندما توقف اللعب بسبب هطول الأمطار.

واستؤنفت المباراة بعد إغلاق سقف الملعب رقم واحد، واحتاجت شيانتيك إلى سبع دقائق فقط لحسم تأهلها إلى الدور الثاني بضربة خلفية.