الثلاثاء 16 ذو الحجة 1444 ﻫ - 4 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شيانتيك تهزم تشو في بداية مشوارها نحو لقب ويمبلدون

منذ 10 ساعات
البولندية إيجا شيانتيك

البولندية إيجا شيانتيك

A A A
طباعة المقال

تأهلت إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا إلى الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس بفوزها السهل على الصينية تشو لين بنتيجة 6-1 و6-3 في بداية جيدة لمشوارها نحو محاولة حصد لقبها الأول على الملاعب العشبية في البطولات الأربع الكبرى الاثنين.

ولم يسبق أن تجاوزت اللاعبة البولندية البالغ عمرها 22 عاما، والتي فازت بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثالثة الشهر الماضي لتصل إلى أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، الدور الرابع في البطولة المقامة على ملاعب نادي عموم إنجلترا.

وحصلت تشو، المصنفة 34 عالميا، على فرصة كسر إرسال منافستها في الشوط الأول من المباراة، لكن شيانتيك حصدت 11 نقطة على التوالي لتتقدم 3-صفر.

وأحكمت شيانتيك، الذي تفضل اللعب على الملاعب الرملية والصلبة لكنها تعاني على العشب، على المباراة بكسر إرسال آخر.

وأنقذت تشو فرصتين لحسم المجموعة عند تأخرها 5-صفر، لكن الأمر المحتم لم يتأخر كثيرا عندما سددت شيانتيك ضربة أمامية قوية.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية قبل أن تحصل شيانتيك، التي انسحبت من قبل نهائي بطولة باد هومبورج الجمعة بسبب المرض، على فرصة ثانية، وكانت متقدمة 4-3 عندما توقف اللعب بسبب هطول الأمطار.

واستؤنفت المباراة بعد إغلاق سقف الملعب رقم واحد، واحتاجت شيانتيك إلى سبع دقائق فقط لحسم تأهلها إلى الدور الثاني بضربة خلفية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

تغريم نجم كرة القدم البرازيلي نيمار "3.5 مليون دولار"!
نادي اتحاد جدة
بعد بنزيمة.. نجم برتغالي ينتقل إلى الاتحاد السعودي
روسيا
محكمة روسية ترفض الاستئناف في قضية رجل رسمت ابنته صورة مناهضة للحرب

الأكثر قراءة

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
انخفاض متسارع لدولار السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية
رجل الأعمال الأمريكي دانيال بينيا
فيديو.. "رجل الترليون دولار" يفاجئ الحاضرين بحديثه عن مستقبل السعودية
غارات إسرائيلية على سوريا
تفاصيل هامة عن سبب الضربة الإسرائيلية الثانية على سوريا.. ما علاقة الخبراء الروس!؟