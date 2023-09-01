شيانتيك إلى الدور 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

لم تواجه إيجا شيانتيك صعوبة تذكر في التغلب 6-صفر و6-1 على صديقتها السلوفينية كايا يوفان المتأهلة من التصفيات في الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة.

ونشأت شيانتيك مع يوفان في صفوف الناشئات وتناولتا الطعام سويا هذا الأسبوع لكن حاملة اللقب نحت صداقتهما جانبا لتحسم المباراة في 49 دقيقة فقط على ملعب لويس أرمسترونج.

وسيطرت شيانتيك على المباراة منذ البداية في مجموعة أولى من طرف واحد خسرت فيها ثلاث نقاط فقط على الإرسال واستغلت ثلاث فرص للكسر سنحت لها.

واستمرت هيمنة شيانتيك في المجموعة الثانية إذ حسمت أول 11 نقطة في طريقها للتقدم 3-صفر قبل أن تفوز يوفان بشوط بعد مرور 40 دقيقة لتبتسم المصنفة 145 عالميا وترفع ذراعيها عاليا.

لكن احتفالات يوفان لم تدم طويلا إذ استعادت شيانتيك زمام الأمور وفازت بشوط إرسالها دون خسارة أي نقطة قبل أن تكسر إرسال منافستها مرة أخرى. وحسمت المباراة بعدما فازت بشوط إرسالها. وتعانقت اللاعبتان عناقا حارا على الشبكة بعد المباراة.