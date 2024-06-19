شيرين تلغي حفلتها في دبي.. والسبب؟

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلغاء حفلتها في دبي، والتي كانت من المُقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في ٢١ حزيران من الشهر الجاري، بمشاركة الفنان حسين الجسمي ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك.

ووفق “القاهرة ٢٤”، أبلغت شيرين إدارة الحفلة منذ شهر ونصف باعتذارها عن الحفلة كون لديها التزامات، حيث إنها قررت الفترة الحالية أن تقوم برحلة استشفائية تشحن فيها طاقتها، إضافة إلى تمارين الصوت، خصوصًا أنها تستعد لطرح أغنيات جديدة بعد حلّ أزمتها مع شركة “روتانا” التي تعمل على حلّها حاليًا.

لكن الشركة المنظمة للحفلة استمرت بالترويج للمناسبة باسم شيرين ما جعلها تخرج عن صمتها في بيان وتعلن إلغاء الحفلة بشكل رسمي.

وبعد أن اعتذرت شيرين، استبدلت بالفنان تامر عاشور الذي سيغني باقة من أغنياته على مسرح كوكا كولا أرينا في دبي، في الحفلة التي ستجمعه مع الفنان حسين الجسمي.