شيرين تُفاجئ جمهور "ليلة الدموع".. وتوجّه رسالة إلى فنانة "بنت أصول"

فوجئ جمهور حفل “ليلة الدموع”، الذي أقيم مساء الخميس بمشاركة العديد من نجوم الغناء، في مدينة جدة على مسرح “بنش مارك”، بحضور المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، على الرغم من عدم الإعلان مسبقًا عن تواجدها في الحفل الغنائي.

شيرين قدمت مجموعة من أشهر أغانيها، الأمر الذي أثار تفاعلًا كبيرًا للغاية من قبل الجمهور، الذي استقبلها بعد فترة غياب عن محبيها.

فغنّت “جرح تاني” ما تسبب في بكاء بعض الحضور، كما قدمت أغنية “كدابين” و”كدة يا قلبي”، وظلّ الجمهور يهتف باسمها كثيرًا.

شيرين قررت خلال الحفل توجيه رسالة شكر إلى عدد من الفنانات، حيث أعلنت رغبتها في توجيه رسالة شكر إلى اثنتين من الفنانات بسبب وقفتهنّ إلى جوارها خلال الفترة الماضية.

فوجهت الشكر إلى المطربة أحلام، وكذلك إلى زميلتها الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، قبل أن تتابع حديثها قائلة “وفي فنانة تانية عايزة أشكرها برضوا.. فنانة كبيرة.. وهي الفنانة أنغام”.

الأمر الذي تسبب في تفاعل الجمهور بشدة، لتتابع شيرين حديثها قائلة “عايزة أقولها شكرًا.. شكرًا يا بنت الأصول وكتر خيرك”، ليصفق الجمهور وتعود شيرين إلى متابعة الغناء.

هذا وقد شهد حفل “ليلة الدموع” تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، بسبب مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي في فقراته.