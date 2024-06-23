شيرين عبد الوهاب: كلام حسام مظبوط جداً أخويا فعلاً باعني!

فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الجمهور بتسجيل صوتي وتعليق غير متوقّع على الأزمة الأخيرة التي نشبت بين شقيقها محمد عبد الوهاب وزوجها السابق حسام حبيب.

وأعلنت بشأن التسجيلات المسرّبة لطليقها التي قال خلالها إن أفراد أسرتها استغلّوا شيرين وألحقوا الضرر بها وسيطروا على صفحات “السوشيال ميديا” الخاصة فيها، أنه “كلام صحيح”.

وقالت شيرين: “أنا فوجئت بالي حصل على السوشيال ميديا من محمد أخويا وحسام حبيب، وأردت التأكيد أن كلام حسام مظبوط جدا وأخويا فعلا باعني، وهناك شخص تابع له استولى على حساباتي بالسوشيال ميديا بموجب توكيل عام قديم”.

كما تابعت: “فعلا حسام حبيب كلامه كله صحيح… وعايزاكم متصدقوش أي حاجة بيقولها أخويا محمد عبد الوهاب”. وأضافت أنها لا تريد الحديث عن مشاكل خاصة ملّ منها الجمهور، لكن ما كشفه حسام صحيح.