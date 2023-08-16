شيفيلد يونايتد يضم لاعب الوسط ديفيز من إيفرتون

أعلن شيفيلد يونايتد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع توم ديفيز لمدة ثلاث سنوات.

وسينضم لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عاما إلى شيفيلد يونايتد في انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع إيفرتون.

ولعب ديفيز في إيفرتون منذ أن كان في 11 من عمره ووقع أول عقد احترافي له مع النادي في 2015.

وشارك ديفيز، لاعب منتخب إنجلترا السابق تحت 21 عاما، في 19 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وظهر لأول مرة في الدوري في 2016. وخاض مع إيفرتون 179 مباراة في جميع المسابقات وسجل سبعة أهداف.

وقال بول هيكينجبوتوم مدرب شيفيلد “سيضيف طاقة وقوة بدنية للفريق إلى جانب خبرته في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وستكون مباراة شيفيلد التالية على ملعب نوتنجهام فورست بعد غد الجمعة عقب خسارة المباراة الافتتاحية 1-صفر على ملعبه أمام كريستال بالاس.