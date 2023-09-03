شيلتون أول المتأهلين إلى دور الثمانية في أمريكا المفتوحة

أصبح الأمريكي بن شيلتون أول المتأهلين إلى دور الثمانية في منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزه على مواطنه تومي بول بنتيجة 6-4 و6-3 و4-6 و6-4 مع تصاعد حدة المنافسة ووصول الحرارة إلى 38 درجة مئوية، الأحد.

وبوجود خمسة لاعبين أمريكيين في دور الستة عشر، كانت لدى الجماهير الأمريكية ما يسعدها حيث تأمل في استعادة لقب فردي الرجال الغائب منذ 20 عاما. وانطلقت المواجهة بين بول المصنف 14 وشيلتون البالغ عمره 20 عاما باستاد آرثر آش في إعادة لمباراتهما في دور الثمانية في أستراليا المفتوحة.

ومع تأخره بمجموعتين و4-1 في المجموعة الثالثة، انتفض بول ليقلص الفارق لكن صحوته لم تكن كافية لحرمان شيلتون من الثأر لخسارته في أربع مجموعات في ملبورن بارك.

وتقدم بول 3-صفر في البداية لكنه انهار أمام وطأة ضربات شيلتون وضربات إرساله حيث وصلت سرعته إلى 149 ميلا في الساعة وهو الأسرع في البطولة حتى الآن.

وفاز شيلتون في ستة من سبعة أشواط ليحسم المجموعة الأولى ثم كسر إرسال منافسه ليتقدم 2-صفر في الثانية.

ووجد بول نفسه في مأزق بتأخره 4-1 في المجموعة الثالثة، لكنه انتفض ليفوز بالمجموعة.

وكسر بول إرسال منافسه مرتين قرب نهاية المجموعة الثالثة ليقلص الفارق غير أن شيلتون استعاد تركيزه ليحجز مكانه في دور الثمانية.