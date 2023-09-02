صدمة لتشافي.. تفاصيل مثيرة في عقد فيليكس مع برشلونة

أعلن برشلونة في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي قبل إغلاقه السبت، التعاقد مع جواو فيليكس، قادما من أتلتيكو مدريد، بصيغة الإعارة.

ولم يضع برشلونة بالاتفاق مع أتلتيكو مدريد، خيار الشراء في عقد اللاعب، بعد نهاية فترة الإعارة، بعكس ما تردد في الساعات الأخيرة.

وأعرب جواو فيليكس طوال الميركاتو عن رغبته في الانتقال لبرشلونة، مؤكدا بأن النادي الكتالوني دائما ما كان الفريق الحلم بالنسبة له منذ الطفولة.

ويأتي تعاقد برشلونة مع جواو فيليكس، في الوقت الذي يعاني فيه النادي الكتالوني ماليا، مع طلب المدرب تشافي هيرنانديز التعاقد مع لاعب هجومي.

تفاصيل عقد فيليكس مع برشلونة:

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد اشترط على جواو فيليكس تجديد تعاقده مع الفريق، حتى صيف عام 2029، بدلا من 2027.

ووضع أتلتيكو مدريد شرط مثير في عقد جواو فيليكس مع برشلونة، يلزم النادي الكتالوني بضمان حصول اللاعب البرتغالي على دقائق للمشاركة بشكل مستمر.

وحاول أتلتيكو مدريد تفادي سيناريو أزمة جواو فيليكس مع تشيلسي، حين انتقال للفريق اللندني في يناير الماضي، ليفشل في التألق مع النادي الإنجليزي.

ويتولى بحسب الاتفاق برشلونة دفع راتب جواو فيليكس كاملا، وهو ما جعل اللاعب يخفض راتبه من أجل التماشي مع الظروف الاقتصادية للنادي الكتالوني.

ومثل الاتفاق مع جواو فيليكس ووكيل أعماله خورخي مينديز، الضوء الأخضر للإدارة والمدرب تشافي بالسماح لأنسو فاتي بالرحيل إلى برايتون على سبيل الإعارة.