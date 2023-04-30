ضربة قاسية.. موناكو يتلقى خسارة كبيرة أمام مونبلييه

تعرضت آمال موناكو في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل لضربة كبيرة بالخسارة 4-صفر على أرضه أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي (الأحد 30-4-2023).

وسجل أرنو نوردين هدفين، كما هز فيتو ماواسا وستيفي مافيديدي الشباك بنجاح، ليحقق مونبلييه فوزه الثاني في موناكو في 22 محاولة، ويخرج بانتصاره الأكبر في الإمارة.

وهذا الانتصار الرابع فقط لمونبلييه في 44 مباراة أمام موناكو بصفة عامة.

وبقي موناكو في المركز الرابع برصيد 61 نقطة من 33 مباراة وبفارق خمس نقاط عن لانس ثالث الترتيب الذي يشغل آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال وخاض 32 مباراة فقط.

وقفز مونبلييه إلى المركز 12 برصيد 43 نقطة من 33 مباراة.