الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
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صفقات الدوري السعوديّ تتواصل.. نجم مانشستر سيتي على أعتاب النصر

منذ ساعة واحدة
اللاعب الإسباني إيمريك لابورت

اللاعب الإسباني إيمريك لابورت

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وافق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على العرض المقدم من النصر السعودي لضم اللاعب الإسباني إيمريك لابورت، وفقًا لموقع “ذا أثليتك” الأميركي.

ويرتبط لابورت (29 عامًا) مدافع مانشستر سيتي بتعاقد مع فريقه الإنكليزي لمدة موسمين مقبلين.

وعانى النجم الإسباني الموسم الماضي، إذ لم يشارك سوى في 12 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي.

وشارك لابورت كبديل في فوز مانشستر سيتي على بيرنلي بافتتاح مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن موافقة مانشستر سيتي على العرض تأتي بعد التعاقد الرسمي مع جوسكو جفارديول مدافع كرواتيا من لايبزيغ.

ودعم النصر السعودي صفوفه هذا الموسم بضم كل من ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس، وذلك بعد أن تعاقد مع كريستيانو رونالدو في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأوضح تقرير “ذا أثليتك” أن المدافع الإسباني منفتح أيضًا على الانتقال للدوري السعودي.

يذكر أن لابورت قد انتقل إلى مانشستر سيتي في كانون الثاني/ يناير 2018 قادمًا من أتليتك بلباو.

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