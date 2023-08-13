الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
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صفقة جديدة تشعل الحرب بين ريال مدريد وسان جيرمان

منذ 9 دقائق
راندال كولو مواني

راندال كولو مواني

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بدأ نادي ريال مدريد جولة جديدة من الحرب ضد باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتوترت العلاقة بين الناديين، بسبب سعي ريال مدريد، للحصول على خدمات كيليان مبابي، نجم باريس.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن باريس يعمل على التعاقد مع بديل لمبابي، رغم حسم صفقة عثمان ديمبلي، حيث ترى الإدارة ضرورة تعزيز المركز بضم راندال كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قرر الحرب على باريس، ودخل سباق التعاقد مع مواني.

وسبق أن زعمت تقارير بأن باريس لديه اتفاق مع مواني، لكنه لم يحسم المفاوضات مع ناديه الألماني.

وأوضحت أن ريال مدريد يستهدف حسم صفقة مواني في اللحظات الأخيرة، دون التخلي عن خطة التوقيع مع مبابي.

وترى إدارة ريال مدريد أن ثنائية مبابي ومواني ستكون مثيرة في هجوم الميرنجي.

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