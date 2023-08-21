صفقة ضخمة.. الهلال يضم أغلى لاعب سعودي في التاريخ

وقع حسان تمبكتي لاعب الشباب، عقدا رسميا لمدة 4 أعوام مع الهلال، الإثنين، في صفقة هي الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين، حيث سيتقاضى اللاعب قرابة 15 مليون ريال سنويا.

وتمكن الهلال من هزيمة الاتحاد والنصر والأهلي والفوز بتوقيع حسان تمبكتي مدافع الشباب بعد صراع كبير بين الأندية الأربعة.

تمبكتي كان حديث الساعات الأخيرة في سوق الانتقالات الخاص بدوري روشن السعودي، خاصة بعدما عبر عن رغبته في الرحيل وأكد أنه سينتقل للنادي الذي سيقدم العرض الأفضل للشباب.

وأكدت صحيفة “عكاظ” السعودية أن المدافع الدولي السعودي وقع على عقد يمتد لـ4 سنوات فجر اليوم مع الهلال في حضور رئيسي الناديين، فهد بن نافل وخالد آل ثنيان، وفهد المفرج بجانب وكيل اللاعب.

ولم تكشف المصادر الصحفية عن قيمة الصفقة لكن “عكاظ” اكتفت بالإشارة إلى أنها الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين.

🚨🚨- كووورة | حسان تمبكتي هلالي لمدة (4) سنوات 💙. pic.twitter.com/G1EMDwU9gx — صوت الهلال (@SawtAlhilal7) August 21, 2023

وساهم تدخل العضو الذهبي، الأمير الوليد بن طلال، في حسم انتقال اللاعب للهلال، بعدما رفع المبلغ ليحسم الصفقة.

فيما أفادت بعض المصادر على منصة “إكس” أن الصفقة تتضمن انتقال بعض لاعبي الهلال بالإعارة إلى الشباب، وتداول المغردون أسماء مثل محمد جحفلي وعبد الله رديف وحمد اليامي.

وكان رئيس نادي الشباب السابق، خالد البلطان، قال قبل يومين خلال تصريحات عبر برنامج “دورينا غير” التليفزيوني، إن سعر حسان تمبكتي حاليا لا يقل عن 180 مليون ريال سعودي.

يشار إلى أن الهلال كثف محاولاته لضم تمبكتي بعد إصابة مدافعه السنغالي خاليدو كوليبالي وغيابه لمدة شهر تقريبا.