صفقة كين لم تكتمل.. وبايرن يعمل على اتفاق ضخم

أشار توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ، اليوم الجمعة، الى أن إجراءات التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير لم تكتمل بعد، لكن بطل ألمانيا يعمل جاهدا على إتمام الصفقة.

ووافق قائد إنجلترا على الانتقال لبايرن ومن المتوقع وصوله إلى ميونيخ في وقت لاحق اليوم لإكمال الصفقة التي تقدر بنحو 100 مليون يورو، وهو رقم قياسي في الدوري الألماني.

وأبلغ توخيل الصحفيين “نعمل بضغط شديد على هذا الاتفاق، يمكننا أن نؤكد ذلك، لكن بينما نتحدث الآن لم يحدث أي اتفاق لذا لا يمكن للمدرب أن يتحدث عن لاعب ليس بناديه”.

وأضاف “أتفهم الكثير من الأسئلة عن الاحتمالات والمواعيد، كل الخيارات مفتوحة، أولها أن نضم اللاعب وحتى اللحظة هذا لم يحدث”.

وتابع “إنه اتفاق ضخم، نتحدث عن قائد منتخب إنجلترا يغادر الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وقال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير للصحفيين قبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة برنتفورد بعد غد الأحد إنه يتوقع اكتمال الصفقة.

وأبلغ الصحفيين “يبدو أننا سنمضي قدما بدون هاري”.

ويستهل بايرن الموسم الجديد غدا السبت بمواجهة رازن بال شبورت لايبزيج في كأس السوبر الألمانية، بينما يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الأسبوع المقبل حين يواجه فيردر بريمن يوم 18 هذا الشهر.