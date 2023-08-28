الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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عرض خيالي جديد لمحمد صلاح

منذ 13 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

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تتسارع الأحداث والتطورات في محاولات الاتحاد الحثيثة للتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول، حيث كشفت شبكة “سي بي أس” عن عرض جديد قدمه النادي السعودي يتضمن أرقامًا من الصعب أن تُقاوم.

فقد تقدم بطل الدوري السعودي بأكثر من عرض لضم النجم المصري لكن النادي الإنجليزي ظل صادمًا وقاوم كل تلك العروض، وقد أكد مدربه يورجن كلوب من جديد يوم أمس رفضه التخلي عن صلاح مهما كانت المغريات القادمة من دوري روشن.

وأكدت “سي بي أس” أن الاتحاد تقدم بعرض جديد بهدف الضغط أكثر على ليفربول للموافقة، حيث قدم 150 مليون يورو للتعاقد مع صلاح منها 50 مليونًا حوافز مرتبطة بشروط ليست جميعها سهلة التنفيذ، مما يعني أن النادي الإنجليزي سيحصل على 100 مليون يورو على الأقل قابلة للزيادة فيما بعد.

وأضافت أن المسؤولين في جدة أكدوا لصلاح أنه سيحصل على راتب مساوٍ للذي يحصل عليه نجما النصر والهلال، كريستيانو رونالدو ونيمار، والمقدر تقريبًا بـ200 مليون يورو سنويًا تشمل الحوافز.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد جولته الثالثة هذا الموسم، وسيُشارك في كأس العالم للأندية 2023 التي ستنظم في السعودية.

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