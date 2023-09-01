ليفربول يرفض عرضاً ضخماً للتخلي عن صلاح

أكدت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول رفض عرضا ضخما من نادي اتحاد جدة السعودي، مقابل ضم النجم المصري محمد صلاح.

وزعمت تقارير صحفية سعودية في اليومين الماضيين، أن إدارة اتحاد جدة نجحت في التعاقد مع محمد صلاح، وسيتواجد اللاعب في جدة مساء اليوم الجمعة، لإتمام صفقة انتقاله، ومشاهدة مباراة “الكلاسيكو” بين نادي اتحاد جدة والهلال، ضمن قمة منافسات الجولة الخامسة من دوري “روشن” السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ولكن صحيفة “ديلي ميل”، أفادت بأن نادي ليفربول لم يقبل عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، قدمه له اتحاد جدة للتخلي عن محمد صلاح.

كما أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، صباح اليوم الجمعة، على استمرار محمد صلاح، وعدم تغيير موقف النادي من بيعه.

ومن جانبه، ذكر الصحفي الموثوق، دافيد أورنستين، والمختص بأخبار “البريميرليغ” أن إدارة ليفربول قد رفضت عرضا كبيرا من جانب اتحاد جدة لضم محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأشار الصحفي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” إلى أن ليفربول قد رفض عرضا رسميا من جانب اتحاد جدة بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى بعض المتغيرات بمبالغ كبيرة للغاية، ولكن إدارة “الريدز” ترغب في استمرار صلاح.

وأكد الصحفي على أن موقف ليفربول لن يتغير، مشيرا إلى أن النجم المصري ليس للبيع.

يذكر أن محمد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، يتقاضى حوالي 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في ليفربول.