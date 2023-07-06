صورة.. أحدث ظهور لطارق العريان ونيكول سعفان

نشرت عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان صورتين تجمعها بالمخرج طارق العريان، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”.

وظهرت نيكول في الصور بفستان قصير بجانب العريان، خلال قضاء عطلتهم الصيفية في الساحل الشمالي.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: “ربنا يحميكو، قمر، ماشاء الله، تجننوا”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال طارق العريان السينمائية كان الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق- عودة أسود الأرض” وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، غادة عادل، خالد الصاوي، محمد ممدوح، ريم مصطفى، باسم سمرة، وشارك كضيف شرف الفنان إياد نصار، سيناريو وحوار صلاح الجهيني.