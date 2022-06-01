صورة.. أول ظهور لأنغام بعد العملية الجراحية

تعرضت المطربة أنغام لإصابة شديدة في أوتار الكتف عرضتها لعملية جراحية دقيقة في الكتف، فضلا عن جراحة في رسغ اليد بسبب مشاكل ضخمة في الأوتار.

وانتابت حالة من القلق جمهور النجمة المصرية أنغام بعد خضوعها مؤخراً إلى جراحة في الكتف.

وفي محاولة لطمأنة جمهورها، نشرت الفنانة أنغام عبر حسابها على “أنستقرام” صورة وهي تجلس داخل منزلها وتحتضن ابنها الأكبر، في أول ظهور لها بعد العملية.

وظهرت أنغام في الصورة بإطلالة طبيعية بشعر غير مصفف ودون مكياج وأرفقت الصورة بتعليق يعبّر عن حبها الشديد لابنها: “عمر عمري”.

وتحاول النجمة أنغام الحصول على قسط من الراحة والاستجمام بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الكتف، وتستعد لإحياء حفل غنائي كبير في موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، السبت المقبل.

آخر أعمال أنغام هو أغنية “لوحة باهتة” والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، توزيع طارق مدكور.