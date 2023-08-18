صورة.. "اليويفا" يكشف عن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب

اختير الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنروجي إرلينغ هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين، ضمن قائمة نهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب كرة قدم من قبل الاتحاد الأوروبي (ويفا) لموسم 2022-2023، بحسب ما أعلن الأخير الخميس.

وبعد تصويت من قبل مدربي الأندية المشاركة الموسم الماضي في دور المجموعات للبطولات الأوروبية الثلاث (دوري الأبطال، يوروبا ليغ، كونفرنس ليغ)، ومدربي المنتخبات الـ55 المنضوية تحت لواء ويفا، بالإضافة إلى لجنة من الصحافيين الأوروبيين، اختير اللاعبون الثلاثة. وتعيّن على كل مصوّت اختيار ثلاثة لاعبين من ضمن لائحة مؤلفة من عشرة.

وسيُكشف عن الفائز في 31 أغسطس في موناكو، على هامش قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ولمع هالاند ودي بروين في الموسم الاستثنائي لمانشستر سيتي بطل أوروبا وإنكلترا وحامل لقب الكأس المحلية وأخيراً الأربعاء السوبر الأوروبية.

أما ميسي (36 عاماً)، المنتقل هذا الصيف من باريس سان جرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي الأميركي، فقاد الأرجنتين إلى إحراز لقبها الثالث في كأس العالم قطر 2022، على حساب فرنسا بركلات الترجيح، فأحرز أفضل لاعب في العالم سبع مرات اللقب الوحيد الذي كان ينقصه.

ولدى المدربين، اختير الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي، الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر وصيف بطل أوروبا ومواطنه لوتشانو سباليتي الذي قاد نابولي إلى لقب الدوري المحلي بعد انتظار ثلاثة عقود.

✨ UEFA Men's Player of the Year ✨ 𝟮𝟬𝟮𝟮/𝟮𝟯 𝗡𝗢𝗠𝗜𝗡𝗘𝗘𝗦

🇧🇪 De Bruyne

🇦🇷 Messi

🇳🇴 Haaland 🏆 #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 31 August 2023 🗓️ pic.twitter.com/onxVvNMLpi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 17, 2023