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صورة.. باريس هيلتون ترتدي وشاحاً مضاداً للتصوير

منذ ساعة واحدة
باريس هيلتون

باريس هيلتون

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لا شك أن بعض النجوم لا يحبذون دائماً ملاحقة المصورين لهم، أو التقاط صور عشوائية لحياتهم الخاصة، لذلك أصبح الحل الأمثل لكل ذلك “الوشاح المضاد للتصوير”.

وظهرت النجمة الأمريكية باريس هيلتون، وهي ترتدي وشاحاً مضاداً للمصورين يحجب التصوير الفوتوغرافي بالفلاش ويفسد أي صورة يتم إلتقاطها.

ويسمّى هذا الاختراع “الإيشو ISHU” ويعمل عند ألتقاط الصور باستخدام الفلاش من خلال عكس الضوء ما يجعل النسيج المصنوع منه يضيء الوشاح باللون الأبيض لتظهر باقي تفاصيل الصورة شبه سوداء.

وقد استوحى سيف صِدِّيقي، مخترع الوشاح البالغ من العمر 28 عاماً، فكرته عام 2009 عندما أدّى انعكاس الضوء إلى تشويه صورة جماعية له وبعد 6 سنوات أطلق الوشاح “إيشو”.

يشار إلى أن “إيشو” سيتوفر في الأسواق بعدة ألوان اعتباراً من آب القادم وسيتراوح ثمنه بين 268 و478 دولار أمريكي.

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